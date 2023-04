Il Palaghiaccio accende i motori Il Parco: "Ora però tocca a voi"

Il Parco chiede un tavolo di consultazioni sullo stato dei lavori del Palaghiaccio di Cerreto Laghi a cui ha collaborato con un investimento di 700.000 euro per l’acquisto di due nuovi motori più efficienti e meno inquinanti. Il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino, Fausto Giovanelli, mentre esprime soddisfazione per il funzionamento della nuova centrale frigorifera installata al Palaghiaccio, esprime serie preoccupazioni riguardo il ripristino dell’effettiva funzionalità della stessa struttura. Installati i due nuovi motori, ieri mattina si è svolta la prova di funzionamento, alla presenza dell’ingegner Enrico Rosati di Torino, con risultati assolutamente soddisfacenti. "L’impianto frigorifero e il sistema di distribuzione alla pista di pattinaggio sono stati rinnovati – ha detto il progettista Rosati – con un impianto moderno ad ammoniaca". I nuovi motori per il sistema di refrigerazione sono più efficienti e meno inquinanti dei vecchi, fuorilegge perché a base di freon.

"Un investimento realizzato in tempi rapidi che dà efficienza e vantaggi ambientali: si innalza di due classi energetiche la parte riscaldata di questa struttura di proprietà del Comune, voluta negli anni Ottanta dall’allora sindaco Vittorio Ruffini – osserva Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale – "ma ci sono molti lavori urgenti per la messa in funzione della struttura: rivolgo un appello a Comune di Ventasso, Regione Emilia-Romagna e Unione dei Comuni dell’Appennino. Come Parco abbiamo fatto la nostra parte e continueremo: auspichiamo collaborazione per giungere all’obiettivo e non vanificare il lavoro svolto. Proponiamo un tavolo di consultazione su interventi e gestione".

Settimo Baisi