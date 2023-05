Il palcoscenico del teatro della Rocca si trasforma in una cucina

Il palcoscenico di un teatro che si trasforma in una… cucina. Accade con lo spettacolo "Kitchen. Il sapore della danza", in scena domani alle 21 e domenica alle 18 al teatro della Rocca, a Novellara. In scena la compagnia "AltrArte Danza", associazione di promozione sociale nata a Correggio e che dal 2007 è attiva in laboratori di danza e teatro per persone con disabilità. Cibi, tegami, frutta, coltelli, spezie, padelle si muovono in una danza ritmata e virtuosissima dove il risultato finale è un piatto che ha in sé fantasia, gusto ed equilibrio. E si possono vedere i cuochi come un corpo di ballo affiatato e appassionato che lavora per un obiettivo in comune. Entri in una cucina e vedi un balletto, che è un insieme di danzatori diversi tra loro, ma uniti in una relazione di musica, ritmo, di variazioni di bellezza. Da questa suggestione nasce lo spettacolo, un lavoro di AltrArte Danza, dove danzatori unici e straordinari sono impegnati in una serie di quadri di danza ispirati alle dinamiche, alle suggestioni e alla vitalità di una cucina in azione. AltrArte indaga i linguaggi teatrali che esulano dalla sfera puramente verbale atti ad individuare "altri" strumenti trasversali come movimento, gestualità, rapporto spazio corpo, per valorizzare e rendere possibile la comunicazione dove le capacità espressive sembrano bloccate. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-655407.