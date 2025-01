Il Palermo ha un flipper in attacco. Ma la Reggiana è affamata di punti

Sono ripresi i lavori della Reggiana agli ordini di mister William Viali: nel mirino il ritorno a muovere la classifica dopo la sconfitta di Salerno. L’avversario è il Palermo: si gioca domenica al "Città del Tricolore" alle ore 15. Diverse le insidie, ma è facile immaginare che Meroni e compagni lavoreranno particolarmente sulla fase difensiva.

Il Palermo, infatti, è la squadra che ha tentato più tiri in queste 22 partite, ben 230 (la media di più di 10 a partita). Ha vinto quattro gare nelle ultime cinque, e ha 30 punti (è quinto): 23 gol fatti, però, sono soltanto uno in più dei granata; tirare tanto non è sempre sinonimo di gol, ma è facile prevedere che dalle parti di Bardi ci sarà tanto lavoro da fare.

Anche sui calci piazzati, per esempio: i siciliani hanno battuto più calci d’angolo di tutti, ben 126 (quasi sei a partita). Quindi tanti tiri e corner: sicuramente sanno mettere sotto pressione. Di contro i granata hanno subito meno gol di tutti su palla inattiva, soltanto cinque. I numeri, però, a volte vengono smentiti: a Salerno, infatti, il gol dell’1-1 di Cerri è arrivato di testa su un calcio piazzato.

Proprio nella fase difensiva le due squadre hanno un aspetto in comune: sono le due compagini ad aver subito meno gol di testa di tutte (3 la Reggiana e solo 2 il Palermo). Un’altra nota curiosa riguarda l’aspetto disciplinare: fino a due turni fa queste due erano le uniche squadre a non aver rimediato espulsioni. Poi due rossi di fila con Lucchesi e Ignacchiti, e allora solo il Palermo è rimasto "immacolato" (per ora).

Tra i pericoli di domenica ce ne potrebbe essere uno inaspettato: si chiama Joel Pohjanpalo. Parliamo del capitano e punto di riferimento offensivo del Venezia, che in Serie A quest’anno ha segnato 6 gol in 19 partite. È il sogno proibito (nemmeno troppo) del Palermo (intanto è in arrivo il difensore Magnani dal Verona): sul tavolo c’è un’offerta di ben 2.5 milioni.

L’attaccante finlandese ha una clausola di 6 milioni, ma il Venezia potrebbe cederlo attorno ai 4, col Palermo disposto ad arrivare a 3. Insomma: c’è differenza, ma non è impossibile che domenica Bardi debba vedersela coi tiri del bomber 30enne, un fuoriclasse della B visto che in cadetteria ha segnato la bellezza di 41 reti in 70 presenze.

Ritornerebbe a sfidare la Reggiana a distanza di oltre un anno: era il 22 ottobre del 2023, quando i granata vinsero per 1-0 (Gondo) coi veneti e Bardi parò un rigore proprio a Pohjanpalo.

Oggi, tornando agli allenamenti, doppia seduta prevista. Domani in campo al pomeriggio, e venerdì e sabato di mattina a porte chiuse. Intanto ufficiali le date di playoff e playout: i primi dal 15 maggio al 1° giugno (dal turno preliminare alla finale di ritorno), mentre i playout si giocheranno sabato 17 maggio (andata) e giovedì 22 (ritorno).