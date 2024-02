Il Palio del norcino premia Cesena

L’ottavo Palio del Norcino di Reggiolo ha proclamato i vincitori pensando anche alla solidarietà. Domenica, in piazza Martiri, i mastri macellai di varie province si sono sfidati tra paioli fumanti per la preparazione del cicciolo più buono. Tra i paioli a gas hanno vinto i norcini alluvionati "Gli Amici di sempre" di Cesena, conquistando il gradino più alto del podio. Al premio si aggiunge anche una somma di 1.200 euro per il Comune di Cesena, che arriva da Pro loco e l’associazione "Brugneto c’è". Premio anche a Bruno Dondi di Bondeno (Ferrara) e Lorenzo Lusetti di Ponte Vettigano. Tra i paioli a legna, vittoria per Sauro Marastoni di Scandiano, secondo e terzo posto a Roberto Bocedi di Cavola di Toano e a Marco Malagoli di San Bernardino di Novellara. I primi classificati hanno conquistato il "Palio del norcino".