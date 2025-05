Il Papa amato dai missionari: "In Perù ha lasciato il segno. Proteggerà i popoli indigeni"

Papa Leone XIV e le sue precedenti esperienze di amministratore apostolico in Perù, a più riprese, spiegano il suo grande attaccamento a questa terra, dove si è trovato tante volte a operare stabilendo solidi legami con le popolazioni locali. Un sentimento di amicizia che ci aiuta a comprendere Andrea Cortesi, 49 anni, ravennate residente a Reggio, direttore della ets Iscos Emilia-Romagna, Istituto di cooperazione e solidarietà internazionale, che lavora in Perù per la difesa dei diritti dei popoli indigeni e tradizionali e con progetti sull’ ambiente, in contrasto alla crisi climatica.

Cortesi, di che cosa vi occupate in Perù? "Obiettivo della nostra azione è promuovere la protezione e l’adempimento dei Diritti Umani Ambientali nelle province alto andine di Cotabambas e Grau (Apurimac), Chumbivilcas ed Espinar (Cusco), rafforzando l’esercizio del diritto da parte delle comunità indigene, per influenzare le autorità locali. Eseguiamo anche un monitoraggio per la gestione sostenibile delle loro risorse naturali, per rafforzare società civile e territorio".

Ha avuto contatti con il Papa neo-eletto durante le sue missioni? "Non ho avuto il piacere di una conoscenza e collaborazione dirette con Papa Prevost, perché la sua diocesi era Chiclayo, sulla costa, una città di 800-900mila abitanti, mentre noi operiamo nel sud vicino alle Ande, dove svolgiamo progetti di cooperazione e abbiamo una rete di contatti ben avviata. Ma il suo percorso, che lo ha visto nel paese dell’America Latina svariate volte – 1984, nella missione di Chulucanas, a Piura, poi inviato da Papa Francesco nel 2014 come amministratore apostolico della Diocesi di Chiclayo, quindi la nomina nel 2020 ad amministratore apostolico della diocesi di Callao, incarichi culminati con l’elezione del 30 gennaio 2023 a prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina – mi dice qualcosa della sua personalità".

Qual è la sua impressione ? "Di sicuro dovrebbe essere nella linea di continuità con Francesco, in contrasto ad altre correnti conservatrici, comunque presenti in Perù e America del Sud. Quando era cardinale, Prevost aveva conosciuto padre Gustavo Gutiérrez, peruviano fondatore della teologia della liberazione, e la sua predicazione dell’importanza di creare comunità, dello stare vicino ai poveri".

Il nuovo Papa si sente ancora e sempre missionario, dice? "Bergoglio aveva un carisma indiscutibile, questo ha un carattere più nordamericano, più pragmatico, ma è anche empatico. Rappresenta bene la sintesi tra nord e sud delle Americhe, ha una viva attenzione verso gli emarginati. Il nuovo pontefice ha la doppia cittadinanza, quindi anche per questo la popolazione di qui lo sente molto peruviano".

Com’è la situazione politica nel paese latino-americano? "Il Perù è un paese caldo, con intense agitazioni politiche. Gli ultimi sei o sette presidenti sono stati condannati per vari casi di corruzione. È in atto da tempo una crisi istituzionale pesantissima. Parliamo di un sistema fortemente in crisi e delegittimato".

A cui si aggiungono i conflitti sociali. "Fra 2022 e 2023 sono morte oltre 67 persone in manifestazioni nel sud del paese. Il parlamento non rappresenta gli interessi del popolo, che vive forti tensioni sociali, dovute a grandissime disuguaglianze interne".

L’elezione di Papa Leone XIV, amico del Perù, può riaccendere l’attenzione mediatica verso la sua popolazione, pensa? "Credo di sì, qui l’osservatorio è sempre interessante, è sempre un cantiere di forti scontri, da almeno tre anni è preda di disordini, si sono creati tantissimi conflitti e c’è l’ esplosione di una vera corsa all’oro. Nelle comunità indigene permane un conflitto sociale molto agguerrito".

Un pontefice contro i regimi repressivi... "Nei periodi critici ha preso delle posizioni giuste, come chiesa peruviana, contro l’oppressione dell’ex presidente Alberto Kenya Fujimori. Esisteva una congregazione, la cosiddetta Sodalicio, che Papa Francesco fece chiudere per corruzione dei suoi vertici, e pare che l’ex Papa insieme a cardinale Prevost sostenesse un’azione dal Vaticano contro questi abusi".