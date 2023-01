Il Papa scrive a Reggio Ricama

Immaginate di aprire la cassetta della lettere e trovare una corrispondenza firmata direttamente da Papa Francesco. Un onore che non capita esattamente tutti i giorni quello di cui si può vantare ‘Reggio Ricama’, lo storico circolo culturale che da oltre trent’anni salvaguardia e valorizza l’antica arte della pittura ‘ad ago’.

L’associazione infatti aveva destinato 4 borse di studio – intitolate proprio a Jorge Maria Bergoglio – a donne straniere, ricordando la grande attenzione del pontefice nel richiamare "i valori dell’accoglienza, dell’inclusività, del dialogo, ma pure un rinnovato ruolo delle donne nella contemporaneità". Di corredo, alcune bellissime tovaglie realizzate proprio per l’occasione con destinazione Vaticano. Un gesto semplice in vista del Natale con tanto di auguri. E che Papa Francesco ha reso unico, con una lettera dedicata a Reggio Ricama nello stupore generale.

"Nessuno avrebbe mai immaginato che il Papa rispondesse personalmente ed è immaginabile l’immensa sorpresa e gioia delle socie nel ricevere la lettera autografa di Francesco" ribadisce orgoglioso il circolo culturale in una nota. Rivelando poi il contenuto della lettera: "Ho molto apprezzato le espressioni del vostro affetto e le pregevoli realizzazioni del Circolo – scrive il pontefice -. Grazie per la significativa iniziativa delle borse di studio. Andate avanti sempre con gioia e coraggio! Nell’augurarvi un Santo Natale, di cuore vi invio la mia Benedizione. Per favore, continuare a pregare per me; io pregherò per voi. Fraternamente, Francesco".

La corrispondenza, firmata 20 dicembre, "è pervenuta solo in questi giorni evidentemente a causa delle incombenze legate alla morte e ai funerali del Papa Emerito" ribadisce il centro culturale reggiano riferendosi alla morte di Benedetto XVI. Ma nulla toglie alla portata dell’evento.

A maggior ragione per una associazione che dal 1990 ha avuto oltre 6mila allieve nei vari corsi di ricamo, realizzando – tra le altre cose – le bandiere ricamate per i Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (2004) e Giorgio Napolitano (2011), oltre a quella per i 200 anni del Tricolore, donata al comune di Reggio (1997) e diverse tovaglie per il Vaticano, anche per la basilica patriarcale di San Pietro. "Ecco perché Il significativo riconoscimento è stato condiviso con gli stakeholder che, soprattutto nell’ultimo anno, hanno sostenuto le attività della scuola di ricamo. L’incoraggiamento e la benedizione di Francesco incentivano ancora di più le attività di Reggio Ricama, dove in vista del Giubileo del 2025, fervono i preparativi per la realizzazione di altre tovaglie per i principali altari della Basilica Vaticana".