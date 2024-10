Il Papa scrive al Comitato matildico: "Santità, siamo noi a ringraziare lei"

La benedizione del Santo Padre sul Comitato matildico. Non del pontefice Gregorio VII rievocato nelle 58 edizioni del Corteo storico, ma di papa Bergoglio che ha fatto pervenire all’associazione castellese una lettera in cui ringrazia per un regalo speciale che gli fu fatto pervenire in luglio su intercessione di monsignor Tiziano Ghirelli. È stata davvero una meravigliosa sorpresa quando il presidente Emidio Fantuzzi ha ricevuto una busta dal mittente: "Papa Francesco, Città del Vaticano".

"Il Santo Padre ringrazia vivamente l’associazione Comitato matildico per il dono che gli è stato fatto pervenire – si legge nella lettera firmata dal segretario particolare di Sua Santità, don Fabio Salerno – Papa Francesco, che ha molto apprezzato l’omaggio e le parole che lo hanno accompagnato, di cuore imparte a tutti i membri dell’associazione la sua paterna Benedizione". Il dono era la maglietta ufficiale del Comitato, consegnata in occasione della visita in luglio in Vaticano. Accompagnati da don Ghirelli, l’assessore comunale alla cultura Danilo Morini e componenti del Comitato hanno avuto la possibilità di visitare la tomba di San Pietro e quella che ospita i resti mortali della Grancontessa.

"Ci onoriamo di porgerLe questo ricordo a testimonianza del valore della fede, come tema universale valido in ogni tempo e attuale più che mail nel nostro mondo che sembra, a volte, davvero smarrirsi": questo il biglietto che accompagnava la maglia. "Alla vigilia dell’edizione 2024 del Corteo – spiega Fantuzzi – nell’incertezza del meteo ci eravamo ripromessi di omaggiare Matilde se ci avesse risparmiato dalle intemperie... e così è stato. L’idea di regalare la maglia al Papa è nata spontaneamente e il fatto che sia stata apprezzata è per noi motivo di orgoglio. Siamo noi a ringraziare Sua Santità per la benedizione".

"Ringraziamo Monsignor Ghirelli per l’intercessione e anche per averci accompagnato con grande competenza – aggiunge l’assessore Morini – La lettera è un riconoscimento strameritato a tutto il gruppo di lavoro che negli ultimi anni ha impresso al Corteo, al Lux Omnia Vincit e al Gens Mathildis un salto di qualità riconosciuto da tutti e testimoniato dalle migliaia di persone che vengono a Quattro Castella per rivivere un’epoca cruciale e rievocare una figura straordinaria nella storia medievale".

Francesca Chilloni