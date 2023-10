Il Paradiso nella coreografia del gruppo Nanou

Stasera alle 18,30 (repliche pure alle 19,30 e 20,30 ogni sera fino a domenica) il Festival Aperto si sposta alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione, col gruppo Nanou che propone "Paradiso", coreografia di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci. La rappresentazione nasce dalla riflessione sulle possibilità dello spettacolo dal vivo e la sua necessaria riscrittura in tempi post-pandemici.

La performance è solcata da roteazioni e traiettorie di danzatori e danzatrici.

Sempre stasera, alle 21, al teatro di Casalgrande la compagnia Teatro Nuovo con "Al burdel. Dal dièvel a l’acqua sànta" di Silvano Morini, con Rina Mareggini, Carlotta Guidetti, Susanna Cilloni, Sabrina Zarotti, Daniela Giaquinto, Christian Garzelli, Rameris Costetti e le voci di Isabel Lambies e Lorena Iotti. Otto personaggi si confrontano e si scontrano, ma alla fine si uniscono per… salvare il salvabile.