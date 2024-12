"Il parco Crostolo come zona protetta"

"Come associazione siamo impegnati in diversi progetti che riguardano Rivalta e la zona sud di Reggio, ove gestiamo la manutenzione di 7 parchi, operiamo con le scuole per progetti didattici, oltre ad organizzare eventi culturali, ludici, paesaggistici", dice

Augusto Davolio, componente non eletto della consulta. La sua associazione è attenta alla valorizzazione del territorio: "Ci siamo impegnati nella costruzione della greenway del Rio Vasca con la piantumazione di oltre 300 essenze autoctone per ricreare un ecosistema che possa essere la cerniera di un progetto importante di conservazione e valorizzazione del territorio tra il Modolena e il Crostolo". A tal proposito hanno proposto la trasformazione in area protetta del parco del Crostolo.