Il Parco del Legno parte con una polemica

Partono con una nota polemica i lavori per la realizzazione del nuovo ’Parco del Legno’, nella zona dell’ex serra comunale. "Si tratta di un importante progetto di rigenerazione e riqualificazione fortemente voluto insieme alla cittadinanza e nato con un percorso di coprogettazione che ha coinvolto l’intero quartiere Gattaglio", si legge in una nota del Comune. Il cantiere per il nuovo polmone verde – un’area di 10mila metri quadrati di proprietà comunale – è partito dal taglio di 4 alberi.

"Anche in via Cecati la “riqualificazione del verde” inizia con il taglio di quattro alberi storici", denuncia il prof Ugo Pellini, botanico. "Messi a dimora oltre 60 anni fa, al tempo della Serra Comunale che aveva la sede proprio in questa area con Paride Allegri responsabile, in verità non erano in buonissimo stato di salute: un cedro era già secco e gli altri un po’ sofferenti, ma avrebbero sicuramente continuato a vegetare per ancora altri anni se non ci fosse in ballo “il nuovo verde che avanza”. Meritava certamente un miglior trattamento il pino silvestre, che rappresenta la vegetazione tipica delle nostre zone al tempo del primo periodo interglaciale (11mila anni fa); si poteva tentare di metterlo in sicurezza".

Pellini fa presente che "non sono presenti in zona cartelli esplicativi di quello che si sta facendo e di come diventerà l’area ora definita ’Parco del legno’".