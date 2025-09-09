Il parco del Multiplo per Diva Boni: "Simbolo di impegno e di memoria"

Il Parco del centro culturale Multiplo di Cavriago intitolato a Diva Boni, donna di pace e di Resistenza. La cerimonia si terrà giovedì 11 alle 19.30, quando sarà anche inaugurato un pannello con l’immagine di Diva realizzata dall’artista Giuseppe Vitale. La decisione è stata assunta dalla Giunta il 31 luglio dopo le sollecitazioni dei gruppi consiliari Uniamo e M5s, ma sopratutto al termine di un percorso partecipativo svoltosi nell’ambito del "Festival Direzione Europa 2025", realizzato in collaborazione con la Scuola di Pace di Monte Sole.

Quattro incontri hanno coinvolto numerosi cittadini (e studiosi come la professoressa Brunetta Partisotti dell’ Associazione culturale Carmen Zanti), che hanno scelto all’unanimità Diva come simbolo di impegno e memoria, con il richiamo aggiuntivo "e a tutte le scalmanate che continuano a raccogliere papaveri rossi", per rendere omaggio alle donne della Resistenza, anche a quelle meno note.

Nata a Cavriago il 17 febbraio 1922, in una famiglia antifascista perseguitata dal regime, Diva crebbe tra sacrifici e responsabilità precoci. Operaia alla Cremeria Emiliana, a soli 17 anni entrò nel Pci e si avvicinò a figure decisive come Lucia Sarzi e i fratelli Cervi. Nel 1943, su incarico di Angelo Zanti, fondò insieme a Ida Gilli e Mimma Burani il primo "Gruppo di Difesa della Donna" a Cavriago, raccogliendo cibo, indumenti e beni di prima necessità per i partigiani. Alla Cremeria si distinse anche per l’impegno sindacale: fu lei a organizzare scioperi cui aderirono tutte le operaie. Quando la polizia fascista irruppe in fabbrica con le mitragliatrici puntate gridando "Chi sono le scalmanate?" nessuna fece nomi e la protesta si estese ad altre fabbriche. Diva fu più volte arrestata per l’attività clandestina e di staffetta, che la mise in contatto con i Cervi, le brigate partigiane e Giuseppe Dossetti.

Tra i suoi ricordi più vivi, la manifestazione del 13 aprile 1945 davanti al carcere dei Servi, al grido "Fuori i prigionieri, fuori i partigiani!". Pochi giorni dopo arrivò la Liberazione, che lei descrisse come "una gioia, quasi come domenica". Diva Boni si spense il 15 giugno 2015. Con questa intitolazione Cavriago celebra la sua figura e, attraverso di lei, il coraggio di tutte le donne che hanno intrecciato lotta, solidarietà e speranza, lasciando in eredità la consapevolezza che la libertà è una conquista da rinnovare ogni giorno.

Francesca Chilloni