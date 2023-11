"Il Parco della Resistenza è senza luci"

"Illuminazione carente nelle aree gioco del parco della Resistenza". A segnalarlo è il gruppo misto di Scandiano che, in un’interrogazione, chiede provvedimenti al Comune. I consiglieri di minoranza Chiara Ferrari, Alessandro Nironi Ferraroni, Enrico Ferrari sottolineano che gli "spazi urbani, come i parchi pubblici, devono essere valorizzati mediante un’adeguata illuminazione che li renda maggiormente sicuri".

"Un apparato di luci efficace ed efficiente permette di scongiurare possibili incidenti, atti vandalici e di microcriminalità – aggiungono –. Le aree gioco presenti nei parchi dovrebbero essere efficientate in modo tale da assicurare la continuazione delle attività dei più piccoli anche durante le ore serali quando gli impianti di illuminazione installati sopperiscono al calo della luce diurna".

Per la minoranza il parco della Resistenza presenta, già dall’imbrunire, una "scarsa illuminazione in prossimità delle attrezzature (scivoli, altalene, pinco-panco e dondoli) che restano completamente immerse nel buio rendendole inutilizzabili. I lavori di efficientamento energetico, per essere adeguati, devono prevedere anche un piano di implementazione delle luci, soprattutto nelle aree di dislocazione dei giochi". I consiglieri chiedono verifiche all’impianto dell’illuminazione e soluzioni al problema sollevato.

m. b.