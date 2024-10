Il parco dello sport di Borzano intitolato alla memoria dell’imprenditore Gino Lugli

Domenica mattina si è svolta la cerimonia per l’intitolazione del parco dello sport di Borzano alla memoria di Gino Lugli, imprenditore albinetano (deceduto nel luglio del 2010) che fondò l’azienda Eurofluid Hydraulic srl. La sindaca Roberta Ibattici, insieme ai figli di Lugli, Cinzia e Claudio, ha scoperto la targa con la dedica che si trova nell’area sportiva.

Oltre ai cittadini e ai dipendenti dell’azienda, erano presenti al taglio del nastro Luca Taroni in rappresentanza della Polisportiva Borzanese, l’assessore allo sport e vicesindaco Daniele Menozzi e l’ex sindaco Nico Giberti che ha seguito, insieme alla precedente amministrazione, tutti i passaggi che hanno portato all’intitolazione.

È stato ricordato l’amore di Gino per lo sport così come la sua volontà di fare qualcosa per il paese in cui era cresciuto. Da qui il contributo economico della famiglia e dell’azienda alla concretizzazione dell’area sportiva.

