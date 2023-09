Il parco di via Rabin intitolato a Franco Berni, imprenditore di Scandiano.

Mattinata di festa ieri a Pratissolo. Inizialmente è stato intitolato alla memoria di Franco Berni, noto imprenditore scandianese deceduto nel 1997, il parco posto a sud di via Rabin. "Il parco di Pratissolo – spiega il sindaco Matteo Nasciuti – ha ricevuto due regali: un nuovo nome e una nuova area attrezzata per lo sport all’aperto. Da ieri il parco è intitolato alla memoria di Franco Berni, scandianese pioniere dell’industria reggiana". Alla presenza dei familiari e di tanti amici ed ex collaboratori è stata scoperta la targa di fronte a via Rabin. "Poco dopo – sottolinea il sindaco Nasciuti – insieme ai bambini e ragazzi delle scuole, ai rappresentanti di Sport e Salute che hanno contribuito al progetto, alla nostra campionessa di pole dance over 40 Francesca Busani e ai volontari del circolo Il Campetto ho inaugurato la nuova area sportiva attrezzata che sta già avendo grande successo. Un grandissimo ringraziamento va al circolo che avrà in gestione l’area e da anni si prende cura del parco con una cura e una passione evidenti".

m. b.