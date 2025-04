"Il parco fotovoltaico?. Fatelo sopra i capannoni"

Una bocciatura netta di un progetto mal pensato, fuori scala e fuori posto. È al mega parco agri-fotovoltaico "Giambattista" decretata dal Ministero della cultura insieme al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Se la decisione era già nota dal 30 gennaio, sorprendono in positivo le motivazioni pubblicate giovedì che vengono salutate con grande soddisfazione sia dall’amministrazione comunale che dal gruppo di minoranza "Alternativa Civica".

Difficilmente l’azienda proponente Lilo Solar (controllata da una multinazionale spagnola) ricorrerà al Tar di Parma, che di recente ha bocciato un altro impianto più piccolo nella stessa zona. Nelle oltre 50 pagine del provvedimento e dei relativi allegati si può leggere un’analisi approfondita del progetto della Lilo Solar che intendeva installare un impianto di 80 ettari di tra Sant’Ilario e Calerno, dall’altra parte della via Emilia rispetto a a Villa Spalletti. Si analizzano le osservazioni dei vari enti e, punto per punto, vengono riconosciute le ragioni portate dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione mentre, spiegano dal. Municipio, "viene addirittura contraddetto l’Ente Parchi Emilia Centrale cHe non aveva riscontrato alcuna incidenza negativa sul sito ‘Fontanili di Corte Valle Re’, posizione sulla quale la Commissione non concorda, aggiungendo questa criticità all’elenco delle motivazioni per il parere negativo".

Il mega parco fotovoltaico infatti si sarebbe collocato entro il raggio di 3 Km da due siti di importanza comunitaria, i Fontanili della Valle Re e i Fontanili di Gattatico e fiume Enza. Viene anche sottolineato il mancato rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale di Comune (Psc) e Provincia (Ptcp), mancanza di rispetto del paesaggio e la misura sproporzionata dell’intervento. Un altro elemento importante del provvedimento, fa notare Alternativa Civica è relativo "all’indicazione, contenuta in linee guida ministeriali, che nelle immediate vicinanze insiste un’area produttiva, il Villaggio Bellarosa, con coperture piane sfruttabili per l’istallazione di pannelli fotovoltaici".

E qui l’azienda proponente avrebbe potuto installare pannelli "senza consumo di suolo o limitandolo al massimo nelle area a ridosso della medesima area e come l’estensione e la dimensione dell’impianto introdurrebbe un nuovo paesaggio industriale in un’area agricola di elevato valore paesaggistico, culturale e ambientale".