Il parco giochi sarà tutto nuovo

Una nuova importante donazione arriva per la comunità di Gualtieri dalla associazione degli "Amici del Bar Parigi". Nei giorni scorsi, infatti, il gruppo di volontari, tra gli organizzatori della celebre festa del pesce che si svolge in estate in piazza Bentivoglio, ha messo a disposizione la somma necessaria per riqualificare con nuovi giochi il parco pubblico attrezzato situato nell’area residenziale dietro il campo sportivo gualtierese. Si tratta di uno scivolo e di altri giochi di grosse dimensioni, che vanno a sostituire i precedenti giochi, ormai non più adeguati secondo gli standard di sicurezza necessari per questo utilizzo. Si tratta di una donazione del valore di alcune migliaia di euro, gestita dalla locale amministrazione comunale per migliorare il servizio dei giochi per i giovanissimi al parco pubblico.