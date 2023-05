Il Parco investe un milione per 5 progetti ambientali

La forza del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano per sostenere e valorizzare le bellezze naturali del territorio del comune di Villa Minozzo.

Sono in via di realizzazione 5 progetti finanziati dal Parco per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. Gli interventi sono rivolti ai luoghi più conosciuti e frequentati del villaminozzese che diventeranno anche più rispettosi dell’ambiente, grazie a questi cinque nuovi progetti.

Queste le realizzazioni in programma: la pista ciclo-pedonale compresa fra Gatta e le Fonti di Poiano per 450.000 euro; l’efficientamento energetico all’edificio e Centro visita del Parco per 120.000 euro e dell rifugio Abetina Reale (150.000 euro). Poi il ripristino del vivaio di Febbio (200.000 euro) e, infine, l’area per la sharing mobility per le ricariche elettriche a Sologno (160.000 euro), con la ristrutturazione della piazza. Queste realizzazioni sono emerse durante l’importante incontro di mercoledì presso il municipio di Villa Minozzo con l’intervento dei tecnici del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e del Comune, alla presenza del sindaco Elio Ivo Sassi.

"La pandemia e il post covid hanno offerto all’Appennino in generale una frequentazione turistica sensibilmente aumentata nel nostro crinale, la cui bellezza è di assoluto rilievo – afferma Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo -. Nello spettacolare areale del Cusna, la montagna più alta del nostro Appennino, ma anche della Valle del Secchia, con i suoi gessi candidati a patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, ci siamo attivati col Parco Nazionale dell’Appennino per valorizzare le nostre bellezze e superare le principali emergenze ambientali, in modo da poter attrarre migliaia di turisti meritevoli di adeguata accoglienza, servizi e sicurezza".

Nell’incontro è spiccata tra le parti la nuova collaborazione tecnico-strategica per realizzare alcuni progetti relativi ai programmi Parchi per il clima e del Piano di sviluppo rurale. Il Direttore del Parco, Giuseppe Vignali ha precisato, fra l’altro: "La programmazione di Parco per il Clima è un’azione promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza ecologica finalizzata ad attuare l’efficientamento energetico in tutti i territori dei Parchi nazionali. In quest’ottica Villa Minozzo ha diverse progettualità candidate e finanziate. Siamo molto soddisfatti della collaborazione in essere con il comune di Villa Minozzo anche per il processo di recupero avviato del vivaio di Febbio che è una struttura demaniale che diventerà un presidio importante nella lotta agli incendi e nella nuova vivaistica. Nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, l’efficientamento energetico del rifugio Abetina reale con rifacimento del tetto che sarà integrato all’impianto fotovoltaico, in precedenza l’unica fonte di energia era idroelettrica ed era venuta meno con situazioni di rischio".

Settimo Baisi