Il Park Hotel di Cerreto riaprirà

Riapre il primo giugno l’albergo ristorante Park Hotel di Cerreto Laghi, l’importante struttura ricettiva sorta sulle radici dello storico Sport Hotel che, per evidenti malintesi tra gestione e proprietà, aveva chiuso i battenti proprio alla vigilia della stagione invernale. Una stagione che, pur essendo iniziata molto in ritardo, per fortuna si è conclusa con un buon recupero grazie alle abbondanti nevicate avvenute nei mesi successivi che hanno consentito l’attività sciistica fino al mese di marzo. Ora è il momento di pensare alla stagione estiva e l’albergo ristorante Park Hotel, con 45 camere e ottimi servizi, rimasto chiuso, riaprirà entro il primo giugno. E’ una struttura che si è affermata in 15 anni di brillante attività condotta dai coniugi Caterina e Marco Giannarelli (noto direttore degli impianti della stazione di Cerreto Laghi), i quali sono felici di riprendere le redini del Park Hotel per affrontare, con nuovo spirito di collaborazione, la nuova stagione estiva in arrivo.

Evidentemente ha trionfato l’intesa tra proprietà e gestione dal momento che i vecchi e nuovi gestori Caterina e Marco sono felicissimi di ripartire e di poter riallacciare i rapporti, mai interrotti, con i loro clienti. Con molti si è instaurato un rapporto di vera amicizia. "Siamo davvero felici di poter riaprire l’albergo Park Hotel – affermano i gestori - ci abbiamo sperato, ci abbiamo creduto e alla fine questo sogno si è avverato. Il Park Hotel riprende la sua attività per la nostra felicità e la felicità ei nostri clienti, che non ci hanno mai abbandonati. Speriamo di lavorare, che sia insomma una buona estate".

Esprime soddisfazione anche il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Il turismo ha bisogno di strutture ricettive, non posso che essere contento di questa riapertura che consente ad un’attività storica di Cerreto Laghi di riprendere appieno la sua funzionalità. Il nostro Appennino ha bisogno di attività alberghiere, perché questo ci consente di poter organizzare tanti eventi in tutte le stagioni. Come ho sempre detto, senza alberghi non si può fare turismo, la ricezione è fondamentale, il resto viene di conseguenza".

Settimo Baisi