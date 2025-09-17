Il Parmigiano cattura la Commissione Ue

REGGIO EMILIA

Dazi e riforma delle Dop. Questi i focus della visita della Commissione per l’Agricoltura ieri in un caseificio di Parmigiano Reggiano a Reggio Emilia, nell’ambito della missione in Italia dedicata alla filiera agroalimentare. Insieme agli europarlamentari dem Stefano Bonaccini e Dario Nardella (foto), la delegazione europea guidata da Veronika Vrecionová ha incontrato il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli per discutere di riforme. Al centro del confronto la valutazione positiva della Riforma delle Indicazioni Geografiche 2024, "che ha rafforzato Consorzi e strumenti di tutela introducendo procedure e tempi certi – dice l’ente – . Il Consorzio ha sottolineato l’importanza di una piena attuazione attraverso decreti nazionali e il GI Action Plan annunciato dalla Commissione Ue dal 2026". Ampio spazio agli scenari internazionali, con la posizione del Parmigiano Reggiano sulla disputa tariffaria Usa-Ue. "I dazi voluti da Donald Trump sono fissati al 15%, mentre il Consorzio ha richiamato il ruolo decisivo degli accordi bilaterali nella protezione delle Denominazioni", racconta il consorzio. Il Parmigiano Reggiano coinvolge oltre 2.100 allevatori, 291 caseifici e genera 3,2 miliardi di giro d’affari e si conferma laboratorio per l’evoluzione delle politiche agricole.