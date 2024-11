Il Parmigiano di Fattoria Alex conquista la Bandiera Verde Cia

Il Parmigiano Reggiano biologico della Fattoria Alex di Silvio Ceccardi e sua moglie Fulvia Munarini trionfa a Roma aggiudicandosi la Bandiera Verde 2024. Il prestigioso riconoscimento nazionale promosso da Cia premia ogni anno i campioni dell’agricoltura, protagonisti della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri alla Camera di Commercio di Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Cristiano Fini, delle istituzioni nazionali e locali.

Fattoria Alex è stata fondata nel 1973 a Roncolo dai genitori di Silvio; con il passare degli anni ha ampliato dimensioni e attività: non ’solo’ zootecnia per produrre il latte bio ma anche fattoria didattica e pet therapy con animali per bimbi, disabili e anziani. "È motivo di grande orgoglio vedere premiata a livello nazionale un’azienda reggiana che produce un’eccellenza nella eccellenza – commentano la vicepresidente regionale Cia Valeria Villani e il direttore provinciale Fabio Pedocchi –. Un’azienza che ha come punti di riferimento il benessere animale, la salubrità dei prodotti, la salvaguardia dell’ambiente, l’attenzione a bimbi e alle persone fragili".

"Siamo orgogliosi di aver conquistato un premio così importante – affermano Silvio e Fulvia –. È un riconoscimento davvero autorevole del nostro lavoro quotidiano. L’azienda si estende su 50 ettari tra prati stabili, medicai e frumenti. Tutti coltivati biologicamente. Alleviamo circa 180 frisone seguendo i rigorosi parametri del bio. La produzione annua è di circa 8mila quintali di latte, pari a 1600 forme di Parmigiano Reggiano bio prodotte nella latteria Campola di Vezzano". Fulvia (ex infermiera) è la responsabile della fattoria didattica (con pulitissimi coniglietti, cavalli, caprette, asini, oche), nata nel 2019; poi è arrivata la pet therapy.

Fattoria Alex è infine anche solidarietà. Ad esempio, subito dopo la tragica alluvione in Romagna, tutto l’incasso di un weekend didattico (oltre 600 famiglie) venne devoluto per comprare carichi di foraggio donati ad un’allevamento di cavalli isolato a causa delle frane.

