Il Parmigiano Reggiano di Cavola (Toano) vince Medaglia d'Oro al Mondiale di Tours

Oro al "Mondial du Fromage" per il Caseificio 993 di Cavola. Al concorso di Tours (Francia) tra i 1550 formaggi in gara, l’azienda produttrice di Parmigiano Reggiano ha vinto nella categoria "30 mesi". Si tratta del 18° premio per l’azienda. "Per noi è molto importante - afferma il presidente Fulvio Fioroni - completato il magazzino di stagionatura per 60mila forme, definire la soglia qualitativa del prodotto affinato, con un anno e mezzo di età".

