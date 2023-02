"Il partito resti la casa di tutti"

"Una bella prova di partecipazione democratica". Bisogna anche saper perdere e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica del presidente della Regione, non fa eccezione.

Manghi, ieri il senatore Delrio si è detto contrario ad una scissione dei cattolici. Ma ha aggiunto di sperare che le scelte nel partito saranno sempre condivise.

"Il mio auspicio è che questa resti una casa nella quale ci siano per tutte le ragioni dell’abitabilità. Il progetto del Pd del resto era quello di mettere insieme esperienze e culture diverse, dal socialismo al cattolicesimo democratico all’ambientalismo riformista. Mi auguro che con Elly queste caratteristiche formative verranno mantenute".

Il Pd è l’unico partito che fa scegliere il proprio leader anche agli elettori degli altri partiti. Cosa ne pensa?

"Queste sono le regole che ci siamo dati ed è inutile discuterne adesso. Specie per chi, come me, ha sostenuto il candidato che ha perso. Contestarle adesso, sembrerebbe infantile: ho preso gol e allora porto via il pallone. Le regole erano quelle e si è giocato regolarmente. Dopo di che è chiaro che una riflessione va fatta perché gli iscritti sono gli azionisti del partito. Il loro parere conta".

Perché Schlein ha vinto soprattutto nelle città?

"Elly ha rappresentato il bisogno di nuovo e di cambiamento dopo che il Pd ha toccato un punto abbastanza critico. E questo è successo soprattutto nelle grandi città, dove c’è più fervore di pensiero".

Allearsi col M5s?

"Schlein dovrà indicare la strada. Amministrative ed europee sono alle porte. Il centrosinistra vince se sta in un campo largo, ma le alleanze le devi fare su un canovaccio di obiettivi comuni. Pregiudizi non ne ho mai avuti, anche se è vero che il M5s ha giocato molto contro di noi".

a.fio.