‘Il passato del futuro’, la mostra

Affollata inaugurazione, nei giorni scorsi, per la mostra ‘Il passato del futuro’ allestita dal gruppo fotografico Prisma nella chiesa della Madonna a Castelnovo Sotto, con la partecipazione di un’ampia fascia di età della comunità locale, con contributi di persone di età compresa tra 11 e oltre 90 anni. Tra loro studenti, membri del gruppo ‘Genitori in Auser’ di Castelnovo Sotto, giovani dell’associazione Le Rane e fotografi del Gruppo Prisma. Con fotografie, installazioni e video interviste, l’esposizione esplora il tema ‘Avere 20 anni’, offrendo uno spaccato di esperienze e sensibilità differenti. Seguendo il percorso espositivo, è possibile osservare la trasformazione sociale avvenuta negli ultimi decenni, creando una narrazione visiva che mette in luce il cambiamento generazionale. Aperta fino al 2 giugno.