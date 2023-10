Il passato, il presente ’Taca tè’, l’ora della danza

Stasera alle 20,30 alla Fonderia di Aterbaletto sbarca lo spettacolo "Taca tè", che ha già debuttato al teatro Elfo Puccini e Milano e che, prodotto dalla Compagnia Sanpapié con la direzione artistica di Lara Guidetti, approda negli spazi di via Costituzione a Reggio.

Il titolo, in dialetto emiliano, significa "Comincia tu" e vuole essere una sfida al diritto di esistere nel tempo, giocata tra due corpi anagraficamente lontani che convergono nel presente della danza. Antonio Caporilli e Francesca Lastella affrontano in scena il tema del tempo e dell’incontro intergenerazionale attraverso un dibattito fisico senza sosta.

Passato e futuro si specchiano l’uno nell’altro nel tentativo di costruire una relazione in grado di muoversi senza timore sulla linea del tempo in entrambe le direzioni. Così i codici del ballo liscio, che invitano a ruoli, melodie e spazi, si diluiscono in un ambiente "altro" che progressivamente si libera dalle strutture per aprire molteplici sguardi sul corpo e sulla relazione. La coreografia sviluppa un flusso di movimento unico: i tempi interni dei danzatori si allontanano e si oppongono per poi ritrovarsi in spazi comuni che permettono il superamento dei ruoli in un gioco a tratti teatrale e surreale. Segue un incontro con la sociologa Elisabetta Donati. Lo spettacolo viene preceduto alle 18,30 da un laboratorio di danza intergenerazionale curato da Lara Guidetti, a partecipazione gratuita e rivolto a persone di ogni età. Per partecipare all’open day è necessario prenotare inviando un messaggio via mail a: lab@aterballetto.it.

Antonio Lecci