Il pasticcio delle lauree da rifare. Mahmoud: "Siamo preoccupati. Il Ministero chiarisca subito"

"L’amministrazione comunale e l’Istituzione Scuole e Nidi di Reggio seguono la vicenda con grande preoccupazione". Parola dell’assessore comunale alle Politiche educative, Marwa Mahmoud, in merito alla questione che coinvolge circa quattrocento laureati di Unimore, che rischiano di ritrovarsi con un titolo di studio che non abilita al ruolo di educatori nelle scuole d’infanzia, a causa di un problema di natura burocratica scoperto solo di recente.

"A farne le spese – continua la Mahmoud – sono i laureati della classe L-19, immatricolati tra il 2017 e il 2018 in diverse università di tutta Italia. Persone che hanno completato regolarmente un percorso universitario coerente con le funzioni educative e che, in molti casi, sono già inserite nel mondo del lavoro, si trovano oggi a vedere messo in discussione il proprio titolo di studio a causa di un disallineamento normativo. Numerosi enti locali, già alle prese con una grave carenza di personale educativo, rischiano di perdere risorse qualificate".

E aggiunge: "Siamo disponibili al dialogo per monitorare l’impatto concreto che queste esclusioni potrebbe avere sulla tenuta dei servizi per l’infanzia, soprattutto in un momento particolarmente delicato. Infatti, grazie ai bandi del Pnrr, sono state fatte scelte importanti per ampliare l’offerta educativa: a Reggio la scolarizzazione per la fascia 0-3 anni è passata dal 57,12% nell’anno scolastico 2023/24 al 61,20% nell’ultimo anno scolastico, a fronte di una media nazionale che si attesa al 28%. Questa scelta di espansione nasce dalla profonda consapevolezza del ruolo fondamentale dei nidi d’infanzia: accogliere i bambini al nido permette a molti genitori, soprattutto alle madri, di poter lavorare. I nidi d’infanzia rappresentano un contributo essenziale alla crescita della comunità e alla coesione sociale, elementi che devono caratterizzare l’intero sistema scolastico. Consapevoli di tutto ciò, siamo al fianco di tutte le persone coinvolte in questa vicenda e disponibili a cercare insieme una soluzione, con particolare attenzione agli operatori dei nidi, a cui va tutto il nostro sostegno. È necessario un chiarimento ufficiale e univoco da parte del Ministero che permetta il riconoscimento dei titoli".