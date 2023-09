Il pasticcio dello ‘Ius Soli sportivo’: "No a bimbi stranieri? Ci ritiriamo"

di Daniele Petrone

"La Federazione non ha tesserato otto nostri ragazzini perché extracomunitari nonostante siano nati e cresciuti in Italia. Siamo stati costretti a ritirare la squadra dal campionato". L’ennesimo pasticcio di burocrazia all’italiana ferma il Progetto Aurora, squadra dilettantistica del quartiere Santa Croce. Tutta colpa dell’abrogazione – con efficacia dal 1° luglio scorso – del ’Ius Soli sportivo’ (come lo definisce la federazione stessa) che consentiva ai bambini di fare sport nelle nostre società anche senza la cittadinanza italiana. Ma la nuova introduzione normativa adottata nell’ambito della nuova legge sul lavoro nello sport approvata dal Governo ha cambiato le carte in tavola; in realtà l’intento doveva essere nobile, ossìa evitare la ‘tratta dei baby calciatori’ e che approfittatori senza scrupoli si accaparrassero giovani pur di fare soldi qualora sarebbero diventati campioni. Ma, come spesso accade nel nostro Paese, la toppa può essere peggio del buco. Dunque ora per chi ha compiuto 10 anni di età deve, per il primo tesseramento alla Figc (la federazione italiana gioco calcio), inviare un’integrazione di documenti, dal certificato di nascita fino all’attestato di frequenza – da almeno un anno – in una scuola italiana. Rimandando di fatto all’articolo 19 della Fifa. Una nuova regola passata in sordina (vi sfidiamo a trovare in rete anche solo un annuncio) fino a sei giorni fa quando la Federazione ha inviato un comunicato alle società ricordando la nuova introduzione e che il tesseramento degli stranieri al decimo anno di età sarebbe stato regolato non più dal comitato regionale bensì dalla neo istituita commissione minori della Figc, a Roma dove ovviamente le tempistiche si dilatano notevolmente.

Troppo tardi per il Progetto Aurora che fino a i 9 anni di età faceva giocare i propri ragazzi nel campionato Csi, ente di promozione sportiva dove l’agonismo passa in secondo piano e la documentazione è meno stringente. Ma dal decimo anno in poi la squadra viene iscritta ai campionati Figc. Quindi per i primi tesseramenti ecco i problemi.

"Avevamo inviato i tesseramenti dei nostri otto atleti dieci giorni fa – spiega amareggiato il presidente del Progetto Aurora, Gianni Salsi – come da vecchia normativa, alla federazione regionale. Ma poi ci hanno detto che per effetti della nuova legge dovevamo mandarli a Roma. Così ci hanno bocciato i tesseramenti per i quali ora ci vorrano mesi prima di recuperare la documentazione utile e prima che venga dato il nullaosta dalla Figc. Sabato iniziava il campionato, ma siamo stati costretti a ritirarci... Chiederemo al Csi di iscriverci nel loro torneo anche se è già iniziato". Infine, Salsi chiude con rabbia: "Per la nostra società che ha sede in un quartiere multietnico, il 55% di ragazzi di origine straniera su 300 tesserati, questa nuova legge è un grosso problema. Eppure sono nati e cresciuti a Reggio, hanno studiato qui e sono il nostro futuro. E il Governo cosa fa? Siccome non riesce a fare ciò che vorrebbe sull’immigrazione, si sfoga contro dei bambini non concedendo loro di giocare. È un’umiliazione".