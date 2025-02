Il pastore urlava a tutti: "Io sono di Corleone"

Salvatore Tarantola, pastore nel settore ovino con base a Brescello, già ben noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri mantovani per il reato di estorsione aggravata, oltre che per sfruttamento di manodopera.

L’uomo, di 49 anni e di origine siciliana, avrebbe manifestato un comportamento minaccioso nei confronti di agricoltori della provincia lombarda per poter utilizzare i loro terreni come pascolo per il suo numeroso gregge. Le estorsioni, aggravate dall’uso di violenze e minacce contro diversi agricoltori locali, avrebbero anche creato, per anni, un clima di timore e di assoggettamento, a cui gli stessi proprietari terreni erano sottoposti, sempre col terrore di poter diventare vittime di atti violenti. Fino a quando, dal febbraio 2023 ad oggi, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Mantova hanno condotto una scrupolosa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica della città virgiliana, ricevendo le testimonianze delle vittime che, quando si sono sentite protette dai militari dell’Arma, hanno deciso di fornire un importante contribuito per fare luce sulla "insopportabile situazione".

"Sono di Camporeale, vicino Corleone". Con questa frase, dai chiari significati allusivi al super boss di Corleone, il pastore 49enne si sarebbe presentato agli imprenditori agricoli della bassa mantovana (in particolare tra San Benedetto Po, Suzzara e Motteggiana), invadendo i terreni coltivati ad erba medica con migliaia di pecore delle sue greggi, evidenziando da subito, nelle sue vittime, una sorta di velata intimidazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal giudice per le indagini preliminari, con l’ausilio di un fidato collaboratore di origine romena, il pastore siciliano con quelle incursioni avrebbe distrutto i raccolti, nutrito i propri ovini e tratto indisturbato profitto, facendo pascolare i capi di bestiame per più giorni senza pagare nulla, provocando peraltro la diffusione di cariche parassitarie e batteriche sui terreni. "Con conseguente rischio di infezioni telluriche e di endoparassitosi", come certificato dall’Ats di Mantova. Le intercettazioni telefoniche hanno definito poi il quadro indiziario, evidenziando anche una presunta grave condizione di sfruttamento illecito di lavoratori alle dipendenze del pastore siciliano.

Tre dipendenti, formalmente assunti, sarebbero stati sottoposti a condizioni di lavoro degradanti, caratterizzate da situazioni abitative fatiscenti, con reiterato omesso versamento di retribuzioni, obbligati ad orari di lavoro estenuanti – dall’alba al tramonto – senza alcun periodo di riposo. Il "datore di lavoro" avrebbe razionato anche le forniture di cibo quotidiano ai tre dipendenti, scegliendone qualità e quantità senza possibilità di appello, con un budget giornaliero da lui stesso calcolato, tassativamente inferiore ai due euro per ciascun lavoratore, obbligandoli a vivere in una roulotte priva delle più basilari condizioni di igiene e sicurezza, senza riscaldamento e acqua corrente, in uno stato che il Gip del Tribunale di Mantova – nell’ordinanza di custodia cautelare che ha spiccato a conclusione dell’indagine – ha definito "agghiacciante".

Ieri mattina i carabinieri mantovani, insieme ai colleghi di Reggio e Vercelli, col supporto dei nuclei forestali, Ispettorato del lavoro, cinofili e un elicottero dell’Arma, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Tarantola, indagato per estorsione plurima aggravata in concorso e sfruttamento di manodopera. Sequestrati beni immobili e le greggi, con perquisizione delle abitazioni di altri quattro soggetti, tra i 31 e i 37 anni, orbitanti tutti tra i territori della Bassa Reggiana, Mantovana e Vercelli, indagati nello stesso procedimento per traffico e detenzione illecita di armi di sospetta provenienza furtiva, così come è emerso da intercettazioni telefoniche. Tarantola è stato trasferito in carcere a Mantova, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’avvocato difensore, Domenico Noris Bucchi, contattato dal Carlino, ha preferito al momento non rilasciare dichiarazioni, non avendo ancora completato l’analisi del fascicolo processuale.

Antonio Lecci