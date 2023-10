Il patriarca dei missionari reggiani. Un libro omaggio a padre Ganapini

Quasi quattrocento dense pagine ricostruiscono e ci consegnano a tutto tondo la splendida figura e il generoso ministero sacerdotale di don Pietro Ganapini morto nel 2020, il patriarca delle missioni diocesane. Autore del volume “Fino alla fine” è Antonio Mammi – docente e giornalista pubblicista; l’opera pubblicata dalle Edizioni San Lorenzo – con la prefazione del vescovo Morandi e la postfazione di padre Filippo Ivardi Ganapini – è stata presentata mercoledì scorso nella parrocchia del sacro cuore. Primo missionario diocesano “Fidei donum” in Madagascar dal 1961, padre Ganapini nella grande Isola Rossa dell’Oceano Indiano ha profuso il suo impegno per l’istruzione dei piccoli appartenenti a famiglie povere, soprattutto nella periferia della capitale e nelle zone rurali. Monsignor Pietro Ivardi Ganapini, nato il 19 gennaio 1928 a Pantano di Carpineti, è stato ordinato sacerdote il 13 agosto 1950 dal vescovo Beniamino Socche, durante il cui episcopato il 20 novembre 1961 partì dalla nostra diocesi per la grande Isola rossa. Il sorriso è certamente stata la nota distintiva di don Pietro. Accoglienza, senso dell’amicizia, attenzione ai piccoli e ai poveri hanno contrassegnato il suo lungo ministero sacerdotale. Ma anche la passione per la musica (in Madagascar, tra la sua gente, ancora si diffondono i suoi pezzi). L’insegnamento è stata una delle prerogative di don Pietro: fu insegnante nel Seminario di Marola, poi nella vasta diocesi malgascia di Antananarivo – dove ha costruito per i poveri nelle campagne ben oltre 80 scuole vincendo l’analfabetismo.

