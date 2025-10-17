Il patto di amicizia con Paraguarì

Scandiano e Paraguarì hanno firmato un patto d’amicizia. Si tratta di un legame nato tramite i vigili del fuoco. Scandiano rafforza dunque la propria vocazione internazionale con la firma ufficiale del patto d’amicizia con la città di Paraguarí in Paraguay. L’accordo è stato sottoscritto il 6 ottobre nel corso di una missione istituzionale che ha visto la partecipazione del sindaco Matteo Nasciuti, dell’assessora alle relazioni internazionali Lorena Lanzoni e del presidente del consiglio comunale Paolo Meglioli. La nuova amicizia nasce da una storia di cooperazione concreta e umana costruita negli anni grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio (molti dei quali residenti a Scandiano) e i Bomberos Voluntarios del Paraguay in particolare del distretto di Paraguarí. Dal 2008, attraverso missioni tecniche, scambi formativi, attività congiunte in situazioni di emergenza e donazioni di mezzi e attrezzature, si è sviluppata una vera diplomazia dal basso, basata su fiducia, rispetto e solidarietà operativa. Un percorso arricchito pure dal contributo della Croce Rossa che ha donato ambulanze e materiali sanitari, rafforzando la capacità di intervento dei servizi di emergenza paraguayani. Le due città lavoreranno alla promozione di scambi tra studenti, progetti scolastici congiunti, iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e percorsi di formazione tecnica. "In un tempo in cui spesso si alzano muri noi abbiamo scelto di costruire un ponte", osserva il primo cittadino Nasciuti.

Matteo Barca