Il patto di ferro per la sicurezza in Montagna

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e la Guardia di Finanza sezione aerea e il Soccorso Alpino (Sagf), hanno una collaborazione storica e sinergica anche nella regione Emilia Regione. "Unire competenze, conoscenze e tecnologie può fare la differenza". La collaborazione è una realtà ben solida anche in Emilia-Romagna. Il 10 agosto scorso, sull’Appennino reggiano, ancora una volta i militari ed i tecnici del Saer hanno lavorato insieme in un difficile intervento di ricerca, per un uomo residente a Toano partito per un’escursione in montagna e non rientrato alla propria abitazione. Il suo mancato rientro ha attivato la macchina dei soccorsi, con la partenza immediata delle squadre territoriali della stazione Monte Cusna, il gruppo cinofili del Saer e conseguente allertamento della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini. "È stato grazie alla profonda conoscenza del territorio dei nostri tecnici – spiega Matteo Erbacci, delegato del Soccorso Alpino Emilia-Romagna – unita alle competenze e alle tecnologie in uso alla Guardia di Finanza, se in poche ore siamo riusciti ad individuare la persona dispersa, purtroppo deceduta. Grazie ad un ottimo lavoro di squadra, abbiamo almeno riportato la salma ai suoi cari, con un intervento impeccabile. Una sinergia tra questi due Corpi, frutto di esercitazioni congiunte e una sempre crescente condivisione e competenze". Infatti, i tecnici del Saer hanno proposto strategie di ricerca e sorvoli mirati all’elicottero della Guardia di Finanza che, con l’utilizzo della tecnologia IMSI Catcher in dotazione ai propri elicotteri UH-169, è riuscita ad individuare l’area del telefono della persona dispersa. Le coordinate sono da ricerca in superficie ed è stata proprio un’unità cinofila a trovare il corpo dell’uomo per il quale, nonostante l’arrivo sul posto dei sanitari di eliPavullo, nulla hanno potuto fare se non constatare l’avvenuto decesso. "Poter lavorare insieme al personale della Sezione aerea e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – ha detto Sergio Ferrari, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna – ha tra i propri compiti istituzionali possedere competenze tecnologie specifiche, un grande vantaggio, oltre che motivo di orgoglio. Dobbiamo lavorare insieme perché in alcuni scenari complessi come quello di domenica, l’unione fa la differenza". "La Guardia di Finanza – commenta invece il Colonnello Emiliano Rampini, pilota e Comandante del ROAN (Reparto operativo aeronavale - investe parte delle proprie risorse per il continuo aggiornamento del personale, con la finalità di proporre all’utenza un professionista che ben sappia coniugare l’esigenza di salvaguardare la platea dei lavoratori che rispettano le regole".

Settimo Baisi