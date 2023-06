Il ’pavone’ premiato a Roma Sinergia fra Comune e Marazzi

Un altro importante riconoscimento per la nostra città. Dopo aver raggiunto la short list dei 22 progetti finalisti – tra 132 candidature – il progetto Curiosa Meravigliosa ha conquistato il Premio Cultura+Impresa 2022-2023. Il prestigioso riconoscimento - che premia a livello nazionale la sinergia tra il Comune di Reggio Emilia e l’azienda Marazzi - è stato ritirato da Valentina Galloni (dirigente dei Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia e direttrice dei Musei Civici) e, per Marazzi Group, da Luca Gatti, vice presidente dell’azienda. Curiosa Meravigliosa è l’opera d’arte pubblica permanente realizzata dall’artista catalano Joan Fontcuberta per Palazzo dei Musei. Inaugurata lo scorso settembre, l’opera è nata grazie ad un processo partecipativo che ha visto migliaia di cittadini e cittadine inviare una o più fotografie ispirate dalla curiosità e dalla meraviglia. Le migliaia di immagini raccolte sono state rielaborate digitalmente da Joan Fontcuberta e ricomposte assieme a fotografie degli oggetti presenti nelle collezioni dei musei in un’unica grande immagine raffigurante un pavone, soggetto scelto dallo stesso artista, che ha attinto alle collezioni zoologiche del museo.

s.bon.