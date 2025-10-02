Il Pd al quarto giorno ‘blinda’ il sindaco: "Da lui parole giuste e di buon senso"

Dopo quattro giorni, il Pd di Reggio è uscito con una nota urbi et orbi per ‘blindare’ il sindaco Marco Massari. Reo, secondo la platea Pro-Pal del teatro Valli di domenica, di aver inserito tra le condizioni per la pace anche il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, nel discorso di introduzione alla consegna del Primo Tricolore a Francesca Albanese. La nota. "Il Pd è compatto e unitario nel ribadire ancora una volta quanto sia urgente fermare il massacro in corso a Gaza e in Cisgiordania – scrive Massimo Gazza, presidente della federazione provinciale –. Non c’è alcun imbarazzo nel riconoscersi nelle giuste parole del sindaco, che ha ancora una volta ribadito una linea politica che è condivisa a livello locale, regionale e nazionale. Il genocidio è genocidio, i crimini di guerra sono crimini di guerra. Negare l’uno o l’altro è sbagliato. Ci sono responsabilità diverse e distinte, ma vanno riconosciute entrambe. Il sindaco Massari domenica mattina, sul palco del Valli, ha detto proprio questo. Una parte della platea emotivamente scossa dalla tensione internazionale e coinvolta nella narrazione della relatrice Albanese, ha interpretato le parole del sindaco come giustificative, quando non lo sono mai state. Il suo ragionamento era e resta di assoluto buon senso: riconoscere le atrocità di Hamas senza per questo giustificare in alcun modo il massacro di Gaza e i crimini in Cisgiordania e nella Striscia".

"Se il movimento pacifista si mette a fischiare se stesso rischia di perdere di vista l’unico obiettivo urgente: fare pressione perché si fermi uno sterminio in corso e perché il popolo gazawi trovi una vera pace – continua Gazza –. Questa è la vera priorità, non dividerci al nostro interno e piuttosto accompagnare con la massima attenzione il coraggioso viaggio della Global Sumud Flotilla. Il Primo Tricolore ad Albanese è un riconoscimento a una figura che ha svolto un ruolo di primo piano nell’organo internazionale riconosciuto come arbitro nelle controversie. Era un premio al suo impegno nel rendere evidente a livello internazionale ciò che accade. Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, che Massari è stato tra i primi a mettersi alla testa dei cortei pacifisti per invocare un ‘cessate il fuoco’. La sua posizione non può essere travisata da nessuno. Farlo, come lo sta tentando di fare la destra in queste ore, vuol dire strumentalizzare una posizione che è sempre stata coerente nel campo del centrosinistra. Quando le istituzioni europee riconobbero a Reggio il titolo di Capitale europea dell’inclusione e della diversità, fu grazie a politiche pubbliche che nel dialogo tra le diversità costruivano cultura dei diritti. Così continueremo, senza tentennamenti".

A sostegno di Massari sono intervenuti anche i parlamentari Andrea Rossi e Ilenia Malavasi. "Chi ha contestato il sindaco non ha colto che l’essenza del suo messaggio era la condanna di tutte le violenze e degli estremismi, senza eccezioni. Sappiamo bene che di fronte a scelte simboliche, così cariche di significato, le opinioni possono dividersi – scrivono –. È legittimo ed è parte della vita democratica di una città viva come Reggio. Quello che invece indebolisce il dibattito pubblico è l’atteggiamento di chi coglie ogni pretesto per trasformare un gesto di pace in una polemica". Infine la senatrice dem Sandra Zampa: "Gravi e offensive le parole di Francesca Albanese".

red. cro.