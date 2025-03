Il Pd blinda Capelli: "Con lui, risultati Fcr eccezionali"

"Ribadiamo che la nomina di Capelli è stata effettuata nel pieno rispetto delle normative". Arriva la difesa del Pd nei confronti del presidente di Fcr Andrea Capelli (foto), oggetto di un esposto presentato da Fratelli d’Italia all’ispettorato del lavoro (con gli atti inoltrati alla magistratura) per chiarire presunte discrepanze nelle dichiarazioni dei redditi in aspettativa, ma anche una presunta incompatibilità per la nomina. "Ancora una volta assistiamo con rammarico alla strategia degli esposti portata avanti da Fd’I, che vista l’evidente carenza di proposte concrete per migliorare la città, preferisce una politica di sfiducia e polemiche inesistenti. È sconfortante vedere il primo gruppo di opposizione concentrarsi su attacchi personali e illazioni, anziché in un confronto costruttivo", chiosa Luisa Carbognani, vicecapogruppo Pd e presidente commissione sanità del Comune. "I risultati ottenuti da Fcr sotto la guida Capelli – prosegue – parlano da soli: +10% del valore di produzione, +11% sul commerciale e 285 dipendenti attivi (+5% di occupazione). Questi sono i numeri che contano. Basta con questo approccio pericoloso oltre il giustizialismo. E sulla Legge Severino, Fd’I a Reggio utilizza l’interpretazione errata di una norma che il Governo Fd’I ha abrogato".

Ma Fd’I controbatte: "Registriamo con soddisfazione il nervosismo del Pd. Nessuno ha mai dubitato delle qualità di Fcr, ma esigiamo massima trasparenza e risposte. È finito il tempo in cui il Pd poteva fare il bello ed il cattivo tempo in città, imponendo gli amici con incarichi ad personam o iniziative di dubbia legalità".