Il Pd contesta Reda: "Non ha il nostro appoggio"

La volontà di candidarsi a sindaco di Gualtieri con una lista civica "trasversale", annunciata da Cristina Reda (foto), consigliere comunale di maggioranza in carica, sta provocando un vivace dibattito politico. "La nostra volontà – dicono dal locale direttivo Pd, che appoggia l’attuale gruppo di maggioranza – è di unire e proporre alle prossime elezioni una squadra di governo ed un programma di lavoro condiviso e costruito con i cittadini. Prendiamo atto che per la consigliera Reda la strada è un’altra, nella quale riteniamo lecito cambiare idea proponendosi alla guida di una lista che accolga anche le locali opposizioni che da cinque anni ci votano contro. Ma meno legittimo riteniamo il millantare un presunto appoggio del Pd e dell’attuale maggioranza di centrosinistra". Cristina Reda, precisando che sarebbe pronta ad appoggiare l’attuale lista di maggioranza in caso di riconferma della candidatura dell’attuale sindaco Renzo Bergamini per un terzo mandato, spiega come la sua possibile candidatura derivi da una situazione interna alla formazione di governo locale: "Nell’attuale maggioranza si sono creati due gruppi e non sempre è stato possibile collaborare in piena armonia. Quando si sono appresi i possibili nomi di candidati alle prossime amministrative, si è pensato di offrire una alternativa in linea con parte dell’attuale maggioranza e con la progettualità messa in campo. Alcune dinamiche individuali non sono state condivise e su alcuni temi fondamentali il confronto con una parte della maggioranza è stato scarso e difficoltoso. L’idea di una nuova lista nasce dunque dalla volontà di garantire in parte continuità e dall’altra il rinnovamento auspicato per guidare il nostro territorio oltre la stasi che lo ha caratterizzato negli ultimi anni".

a.le.