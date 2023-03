"Il Pd ha fatto un voto ideologico"

"La proposta era stata mandata a tutti i gruppi politici da settembre 2022, abbiamo fatto una commissione a novembre 2022, accettato modifiche di alcuni consiglieri e chiesto proposte e addirittura di sottoscrivere tutti insieme il documento – precisa il consigliere Dario De Lucia, capogruppo di Coalizione Civica (nella foto) –. Perché Pd e alleati in questi mesi non hanno detto nulla salvo poi arrivare con tutta questa negatività in aula il giorno del voto? Non è serio. L’idea che ci siamo fatti è che per posizione ideologica questa amministrazione non voglia il registro e occuparsi dei bisogni delle famiglie separate perché l’argomento è tabù e divisivo nella stessa maggioranza, infatti ci sono stati diversi voti differenti. Ci teniamo a ringraziare i colleghi Matteo Iori, Lucia Piacentini e Paolo Genta per la presa di coscienza e coraggio nella votazione".