Il Pd incontra i cittadini dopo l’ondata di furti: "Servono più telecamere e la tenenza dei carabinieri"

"La sicurezza è un tema importante soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti. Per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro per conoscere il lavoro dell’amministrazione comunale e comprenderne le competenze. Un incontro che vuole essere un’occasione per confrontarsi con il sindaco Fabio Testi su questi temi". Con questo invito il Pd di Correggio ha organizzato un incontro pubblico, l’altra sera al salone delle Feste di via Fazzano, per la parlare di sicurezza, ordine pubblico, ma anche di degrado e di bullismo. Presente un folto pubblico, con circa duecento persone. "Siamo soddisfatti dell’esito dell’incontro – spiega Marco Moscardini, segretario del Pd locale – di fronte a un argomento che interessa alla popolazione, considerati i numerosi furti e reati vari in questa zona. L’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno per sicurezza e ordine pubblico, ovviamente per le proprie competenze. Sviluppo della videosorveglianza, impegno verso la prevenzione dei reati, l’appoggio ai progetti di Controllo di vicinato stanno caratterizzando l’azione del Comune, senza dimenticare l’impegno contro i fenomeni di bullismo, che purtroppo non mancano sul nostro territorio". Ed è nuovamente riemersa la proposta di istituire a Correggio una tenenza dei carabinieri, per aumentare gli operatori dell’Arma.

a.le.