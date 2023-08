Il Pd inizia la campagna elettorale a Bagnolo: "Percorso di ascolto dei cittadini"

Mancano ancora mesi all’appuntamento elettorale per molti Comuni reggiani. E a Bagnolo ci si prepara già al voto del 2024, con il Pd (attualmente all’opposizione) che avvia un percorso di ascolto con i cittadini iscritti e con la società civile in generale, puntando a quella "unità" che è invece mancata nella tornata elettorale precedente.

"Vogliamo raggiungere quante più energie e sensibilità possibili – confida il segretario Pd locale Thomas Benvenuti (foto) – aprendo un percorso partecipato tra le persone mettendo al centro i bisogni e le priorità dei bagnolesi, ascoltando le loro esigenze e le loro proposte, per recuperare un rapporto diretto coi cittadini e il territorio. Lavoro, salute, assistenza, socialità, sport, cultura, frazioni e periferie: sono questi e molti altri i temi su cui andremo a concentrarci. In questi ultimi anni, come forza di opposizione, non abbiamo mai smesso di porci in ascolto dei bisogni dei nostri concittadini, ma ora, in questa importante sfida elettorale, riteniamo sia ancor più centrale porre l’attenzione sulle mancanze che quest’amministrazione ha creato".