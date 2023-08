Il Pd ligure: "Torino e Reggio, troppo peso"

La nomina del nuovo amministratore delegato di Iren – Paolo Emilio Signorini (foto), indicato dai sindaci di Torino, Reggio e Genova – comporterà il commissariamento dell’Autorità di sistema portuale di Genova. E Il Pd ligure va su tutte le furie. "Per scegliere il nuovo amministratore delegato di Iren avevano scomodato, inutilmente, persino una società ‘cacciatrice di teste’ (la Spencer Stuart) – attaccano Davide Natale, leader regionale dem e Simone D’Angelo, segretario del Pd genovese – quando era sufficiente ascoltare qualsiasi cittadino per capire come fosse chiaro che la persona individuata da tempo per sostituire il dimissionario Gianni Vittorio Armani, nel frattempo passato ad Enel, fosse Paolo Emilio Signorini".

Il Pd ligure vede nella scelta un ’do ut des’ sfavorevoel alla città della Lanterna. "Una scelta che non sarà senza conseguenze: la prima perché i sindaci di Torino e Reggio, per accettare la nomina proposta dal sindaco di Genova Bucci, hanno preteso per i propri due rappresentanti, rispettivamente il presidente e il vicepresidente di Iren, da loro nominati, deleghe che dalla costituzione della società a oggi non hanno mai avuto (per il primo deleghe nell’area finanza e delle relazioni con gli investitori e per il secondo nell’area del personale). Torino e Reggio Emilia in questo modo si sono rafforzati a discapito del ruolo di Genova".