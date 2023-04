Il Pd puntualizza: "Candidato sindaco? Tanti possibili nomi"

"Al momento non esistono candidature, semplicemente perché sono tante le figure che potrebbero essere indicate dalla nostra forza politica". Lo afferma tramite una nota il Pd di Casalgrande, firmata dal segretario del circolo locale dem Paolo Debbi e dal capogruppo in consiglio comunale Matteo Balestrazzi. "Si è svolta un’assemblea degli iscritti ed elettori per una riflessione sul progetto politico e il percorso in vista delle Amministrative 2024; voleva essere un primo momento di ascolto con la nostra comunità di come vediamo Casalgrande nel prossimo futuro e di come realizzarlo, con l’ambizione di tornare ad amministrare il Comune. É stato un momento di confronto per capire gli errori passati e su cosa puntare, e non su chi, per battere Giuseppe Daviddi o gli altri che si presenteranno". Parole che vogliono essere anche una risposta alla pubblicazione di alcune nostre indiscrezioni riguardo a possibili (parola da sottolineare...) candidati tra cui gli stessi Debbi e Balestrazzi oltre all’ex segretaria Cecilia Ruini e all’ex vicesindaco Giuseppe Berselli. Nomi comunque non smentiti, ma che anzi trovano conferme – sempre tra le possibilità – negli stessi ambienti Pd.