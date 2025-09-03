Il Pd riparte con la festa nazionale: "Reggio capitale politica d’Italia"

"Ottanta voglia di unità". Uno slogan che ricorda le edizioni della Festa del fu Pci, e dell’attuale Pd, ma che appare anche come un invito politico a serrare i ranghi del ‘campo largo’. E non a caso, oltre al clima festoso la Festa Nazionale dell’Unità che ha aperto i battenti ieri sera all’Iren Green Park di Reggio si caratterizzerà molto, come ha ricordato il segretario provinciale Dem Massimo Gazza, per il confronto politico: "Saremo la capitale politica d’Italia per due settimane, nella città che è simbolo dei valori costituzionali e repubblicani". Perciò sottolinea che "è un orgoglio mettere a disposizione tutte le nostre competenze politiche e organizzative. Ringraziamo la segreteria nazionale che ci ha dato fiducia. In particolare quella grande ricchezza che sono i nostri volontari, la cui presenza è un vero miracolo laico". Toni elegiaci ma che il popolo Pd indubbiamente merita, perché si mette al servizio, come solito, delle già tante presenze che, intorno alle 19, iniziano ad affollare i ristoranti, o ascoltano gli interventi degli altri esponenti politici che danno il via all’evento, in particolare il responsabile organizzativo del partito, Igor Taruffi: "Abbiamo scelto Reggio per la sua lunga tradizione politica, per la capacità di organizzare queste feste e la sua ospitalità".

A fare gli onori di casa tagliando il nastro, il sindaco di Reggio, Marco Massari, il quale specifica che "La Festa si fa a Reggio non solo per la tradizione organizzativa, ma anche per valutazione politica". A chiudere gli interventi iniziali due donne di spicco del Pd, Roberta Mori, presidente nazionale della Conferenza delle donne Dem e Laura Arduini, nella veste di presidente regionale del Partito. Detto che la Festa provinciale ha portato al Campovolo "più di 50mila persone in agosto, segnale importantissimo per la politica", come ha ricordato Gazza, quella Nazionale entra nel vivo oggi col dibattito "Gaza sterminio in diretta", con Laura Boldrini. Alle 20 si discute di diritti, opportunità e salario nell’ambito del Forum Lavoro 2025 mentre alle 21 "Dopo la curva spiana", iniziativa dedicata al ciclismo con l’ex campione Gianni Bugno, tra gli altri. Poco prima il virologo, oggi senatore Pd, Andrea Crisanti, presenta il suo libro.

Gabriele Gallo