"Il Pd si lamenta? I colpevoli sono solo loro"

"La strada in centro è un disastro? Un grave errore ereditato a cui bisognerà porre rimedio". A dichiararlo il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi intervenendo sulle polemiche per le condizioni del tratto di strada di via Aldo Moro in centro. Il consigliere di minoranza del Pd Matteo Balestrazzi aveva denunciato che la strada in centro "è un disastro ed è pericolosa" segnalando che "la riapertura del centro al traffico voluta tre anni fa dall’attuale amministrazione ha avuto come conseguenza che ora i cittadini si ritrovano con una pavimentazione spaccata e piena di buche ovunque". Un tema sollevato nell’ultimo consiglio comunale in cui non sono mancate le discussioni con il sindaco che ha risposto alle critiche del Pd. Daviddi ha ricordato che nei giorni scorsi il Pd con un’interrogazione ha rimarcato "lo stato non ottimale della pavimentazione di via Moro accusando l’attuale amministrazione di leggerezza nella scelta della riapertura al traffico del tratto stradale. Andiamo diretti al punto: via Moro è stata progettata e realizzata nell’attuale configurazione come strada carrabile dalle precedenti amministrazioni a guida Pd. Questo punto va chiarito per dare la giusta dimensione alla disinformazione che il Pd ha voluto operare addossando proprie responsabilità a questa amministrazione, ma i documenti ufficiali dicono altro". Daviddi spiega che nella relazione allegata al progetto datato dicembre 2002 relativo alla riqualificazione "del tratto di via Moro viene specificato che ‘…a differenza di via del Canale, da realizzare in porfido, questa sarà in pietra di luserna come i marciapiedi e tutti i percorsi pedonali, ciò per dare un segnale più forte sul carattere di strada a forte percorrenza pedonale, dove il traffico carraio è ammesso...". Nella relazione si fa precisa menzione alla carrabilità del tratto; inoltre nell’elaborato grafico sono individuabili le strisce pedonali per i punti di attraversamento pedonale di una strada aperta al traffico. Diversamente se la strada fosse stata esclusivamente pedonale non sarebbe stato necessario prevedere questa segnaletica". Per il sindaco la verità è che la decisione di pedonalizzare la strada è "successiva al rifacimento della strada stessa come deducibile da una foto del 2004 (a fianco), mentre da una foto del 25 ottobre 2005 si può evincere come la strada fosse regolarmente aperta al traffico e presentasse già seri problemi di deterioramento. Questo evidenzia una forte carenza progettuale che l’allora amministrazione non ha contestato pur avendo una garanzia decennale sull’opera". Daviddi osserva che la riapertura della strada ha dato "un’importante boccata di ossigeno alle attività che si erano ritrovate ad operare in un centro completamente desolato. Posso dire che sono state fatte affermazioni scorrette senza alcuna verifica preventiva".

Matteo Barca