Il Pd sui bar dell’Arena "Abbiamo un regolare contratto d’affitto coi servizi ristorazione"

"Paghiamo l’affitto e abbiamo un regolare contratto". Dopo dieci giorni di attacchi e polemiche, arriva la risposta ufficiale del Pd reggiano sulla presenza dei volontari del partito al lavoro nei bar della Rcf Arena durante il concerto di Harry Styles di sabato scorso (così come nei live precedenti).

Ieri, anche la società C.Volo – raggruppamento delle società che hanno realizzato e che gestiscono l’arena eventi – ha diramato una nota con la quale specifica "che la struttura per questi eventi viene concessa in ‘affitto’ alle società che li organizzano". Parole che suonano anche come un modo per definirsi estranei a qualsiasi collegamento politico o a presunti ’favoritismi’ adombrati da richieste di chiarimento avanzati dalle opposizioni ("Venga chiarito il rapporto fra Pd e Rcf Arena", aveva tuonato il centrodestra qualche giorno fa). "C.Volo quindi – continua la puntualizzazione – non sceglie il personale che opera all’interno dei bar gestiti dagli organizzatori dei singoli eventi, ed i rapporti della società col Partito Democratico sono, in un contesto del tutto differente, unicamente di natura commerciale, nello specifico la cessione in affitto dell’arena eventi in occasione della manifestazione FestaReggio, con le medesime condizioni riservate agli altri soggetti che richiedono di organizzare iniziative nella venue".

In poche parole, tutti potenzialmente – dal Pd ai 5Stelle, dalla Lega a Fratelli d’Italia – potrebbero prendere in affitto gli spazi dei boulevard per attività analoghe. E in questa direzione va anche il chiarimento del Pd, per bocca del leader provinciale dem Massimo Gazza. "Al pari di altre associazioni e organizzazioni – spiega – abbiamo collaborato allo svolgimento dei grandi eventi che storicamente si sono svolti e che si svolgono a Reggio nell’Arena Campovolo. Il Partito Democratico, essendo già impegnato nella stessa area nell’allestimento della prossima edizione della Festa dell’Unità provinciale che si svolgerà dal 19 agosto al 3 settembre, ha messo a disposizione le proprie strutture, attrezzature e volontari nella gestione di alcuni servizi a supporto degli eventi per contribuire al successo delle iniziative che sono certamente a vantaggio di tutta la nostra città".

Poi entra nello specifico: "Il Pd di Reggio ha un rapporto contrattuale oneroso con la società che gestisce in esclusiva i servizi di ristorazione. Tale contratto prevede che l’Unione di Reggio Emilia offra alla società un servizio chiavi in mano attraverso i propri volontari, le proprie attrezzature e le forniture di materiali necessari per l’organizzazione del servizio. L’attività si inserisce nelle azioni di autofinanziamento del partito provinciale (anche per coprire il buco di bilancio dovuto alla disastrosa gestione della segreterie passate, ndr) e i volontari prestano servizio liberamente e a esclusivo vantaggio dell’unione provinciale del Pd di Reggio Emilia. I volontari non generano nessun beneficio economico ai privati, in quanto la società con cui il Pd ha stretto un contratto lo ha affidato a valori di mercato".

Spiegazioni che sono arrivate in ritardo perché per il Pd non era dovuto un chiarimento vista la regolarità del chiarimento. Ma viste le insistenze di quessti giorni, ecco la puntualizzazione. Nessuna speculazione per il Pd e nessuna inopportunità che viene ribadita in conclusione da Gazza: "Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti volontari che stanno sostenendo con il loro impegno le tante iniziative del Pd. L’Unione provinciale non ha altri ruoli nella gestione dei concerti o più in generale della Rcf Arena, le cui attività sono affidate alla società C.Volo e alle società da tempo impegnate nel progetto".

Daniele Petrone