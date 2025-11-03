Il Pd tende la mano al Film Festival: "Importante che rimanga a Reggio. Auspichiamo dialogo costruttivo"

"Riteniamo importante che il Reggio Film Festival mantenga il proprio radicamento nel nostro territorio". Il Partito Democratico tende la mano ad Alessandro Scillitani, regista cinematografico e direttore artistico della kermesse che da 24 anni si tiene in città, dopo lo sfogo raccolto ieri dal Carlino riguardo alla possibilità di "traslocare a Cavriago dalla prossima edizione".

La kermesse in corso in questi giorni, già da quest’anno ha raddoppiato le location con alcuni eventi che si tengono in città e altri nel paese della val d’Enza dove secondo Scillitani "c’è maggior attenzione ed entusiasmo". Il regista, sul nostro giornale, ha criticato l’amministrazione lamentando scarsa valorizzazione di un festival che porta centinaia di pellicole, iniziative culturali e personaggi di spicco del cinema (come Matteo Garrone, tra gli ospiti di quest’anno) e soprattutto le poche risorse elargite dopo la cancellazione del ’bandone’ della cultura.

Ma il gruppo consiliare Pd, con una nota firmata dal capogruppo Riccardo Ghidoni, interviene "riconoscendo nel Reggio Film Festival una manifestazione di valore che da anni accompagna la città nel rapporto con il cinema e il linguaggio audiovisivo, offrendo una proposta culturale di qualità, accessibile e trasversale. Grazie al lavoro del direttore Alessandro Scillitani e dei collaboratori, il Festival porta a Reggio ospiti di rilievo e occasioni di incontro e confronto che contribuiscono ad arricchire la vita culturale e sociale della città. Riteniamo importante che continui a essere un punto di riferimento per la cultura cittadina, così come altre iniziative che arricchiscono il patrimonio culturale della città, il cui finanziamento è rimasto dello stesso importo previsto per i bandi degli anni precedenti, sebbene quest’anno erogato con modalità differenti". E infine "auspichiamo un dialogo costruttivo col direttore per garantire continuità e nuove opportunità di collaborazione nei luoghi della città".

Nessun commento invece per ora nè dal sindaco Marco Massari (che ricordiamo non ha la tessera Pd e di conseguenza non è sua diretta espressione) nè dalla sua giunta.

dan. p.