Il Pd tira le somme del ’sondaggione’. Prende forma l’idea delle primarie. Tutti vogliono un’ampia coalizione

Sono stati presentati venerdì sera in direzione Pd i risultati delle consultazioni condotte in queste settimane su 1000 ’portatori d’interesse’ del mondo del centrosinistra. E secondo il partito, emerge un quadro in cui è possibile distinguere, da parte dell’universo dei democratici, una valutazione complessivamente positiva sull’amministrazione uscente insieme ad alcune criticità da affrontare in via prioritaria nel “cantiere del programma” che sarà affidato al livello cittadino. Oltre ai temi è stata restituita alla direzione anche una shortlist delle segnalazioni ricevute sulle figure più adatte per il ruolo di sindaco. Ed eccola in ordine alfabetico: Gianluca Cantergiani, Emanuele Cavallaro, Raffaella Curioni, Lanfranco De Franco, Paolo Gandolfi, Massimo Gazza, Antonella Incerti, Marwa Mahmoud, Alessio Mammi, Marco Massari, Valeria Montanari, Roberta Mori, Alex Pratissoli e Annalisa Rabitti. Dopo la prima fase il questionario sarà ora sottoposto agli iscritti e nelle fasi successive con modalità proprie agli elettori delle primarie (anche in modalità online), per proseguire il percorso di partecipazione. A una delegazione di quattro dirigenti sarà invece affidato il compito di verificare la disponibilità dei nomi indicati. La direzione ha poi approvato all’unanimità il percorso in corso a livello provinciale per la costituzione di una ampia coalizione di centrosinistra in vista delle prossime amministrative, a partire dalla redazione di una “magna carta” che individui i principi fondativi della futura alleanza. "La Direzione ha inoltre approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla crisi in Medioriente e sul conflitto israeliano palestinese – si legge in una nota del Pd – La segreteria del partito democratico esprime soddisfazione per il percorso intrapreso, che ha messo al centro la partecipazione, il dialogo e il confronto sul futuro della città. L’obiettivo di incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione della proposta politica e delle scelte politiche e’ stato raggiunto. Le tante persone consultate hanno espresso un alto gradimento per l’occasione di ascolto fornita dai gruppi di consultazione; un’opera di vera attivazione e valorizzazione di un grande arcipelago composto da tante forme di impegno civico, di rappresentanza, di saperi e competenze, di interessi e di valori comuni. Oltre a voler dare un contributo all’innovazione politica nel solco della partecipazione attiva dei cittadini, abbiamo operato per affermare la centralità della politica nelle scelte e intendiamo proseguire su questa strada anche nelle prossime tappe".