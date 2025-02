Il peccato di gola del ladro. Spacca la vetrata del bar. Non trova nulla da rubare e si cucina pollo e gamberi

È stato tradito da un peccato di gola. Prima ha sfondato la vetrina del Mora Mora Cafè di via Previdenza Sociale con l’intento di rubare, ma non trovando nulla di valore da portare via ha deciso di mettersi ai fornelli e cucinarsi pollo e gamberi trovati nel frigorifero. Poi, come se nulla fosse, si è messo ad un tavolino per gustarsi tranquillamente il suo piatto. Ma è stato sorpreso con la forchetta in bocca dalla polizia che lo ha arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e violazione di proprietà privata.

È successo tutto nella tarda serata di giovedì. A dare l’allarme alla questura è stato un passante che mentre transitava a piedi, ha visto una sagoma muoversi all’interno di un esercizio commerciale che solitamente chiude alle 17. Sul posto è subito arrivata una Volante, con gli agenti che hanno trovato il 28enne di origine brasiliano – già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti contro il patrimonio – con le mani nella marmellata...

"Il cassetto del registratore alla sera lo portiamo via – spiega Nicoletta Carp, titolare del locale – proprio per evitare i furti. Così, non trovando nulla, si è rassegnato. Ma evidentemente è stato colto da un attacco di fame. E si è messo a cucinare quello che ha trovato nel frigorifero. C’era del pollo e dei gamberi freschi che avevo comprato proprio nella mattinata perché, essendo una tavola calda a servizio del personale che lavora negli uffici del palazzo, lo avevamo previsto nel menu di oggi (ieri, ndr). Certo, scappa un po’ da ridere vista la dinamica, tra l’altro i gamberi li ha aveva anche un po’ bruciati... Però comunque abbiamo avuto il danno del vetro che non è di poco conto".

Nicoletta inoltre ha un sospetto: "Il 7 febbraio scorso, poche settimane fa, avevamo avuto un altro tentativo di intrusione: hanno cercato di sfondare il vetro, ma non ci sono riusciti. Forse era sempre lo stesso soggetto, mi viene da pensare. Telecamere? No, noi non le abbiamo".

Infine chiosa: "Siamo qua da un anno e un mese come gestione, pensavo fosse una zona tranquilla. Invece purtroppo, visto quanto accaduto, mi devo ricredere...".