Il pellegrinaggio dei ragazzi a Roma: "Il Papa ha seminato speranza"

Partiti venerdì mattina da Reggio per il Giubileo degli Adolescenti, circa 1.400 ragazzi e 300 educatori hanno raggiunto Roma in un clima carico di emozione. La scomparsa di Papa Francesco infatti, arrivata nei giorni precedenti alla partenza, ha cambiato il volto del pellegrinaggio, trasformandolo in un cammino di preghiera e speranza. A guidarli, don Gabriele Valli, parroco di Scandiano e assistente di Azione Cattolica Ragazzi, punto di riferimento spirituale per una carovana carica di giovani vite e sogni.

I gruppi provenienti da tutta la Provincia (anche da Sassuolo, compresa nella nostra diocesi) hanno intrapreso questo cammino in un clima di raccoglimento. Gli educatori del movimento Familiaris Consortio, ragazzi poco più grandi dei loro accompagnati, raccontano l’esperienza con parole piene di gratitudine e consapevolezza: "Il viaggio, che doveva essere una festa, è diventato un vero pellegrinaggio. Tralasciando tutto quello che è successo, ci ha permesso di capire che a volte è proprio il cammino, ancora più della meta, a dare il senso più vero all’esperienza".

Nonostante per ragioni organizzative e di sicurezza non abbiano potuto partecipare ai funerali del Pontefice, né a molti degli eventi previsti inizialmente per il Giubileo – tra cui la canonizzazione del giovane beato Carlo Acutis – i ragazzi hanno vissuto giorni intensi, segnati dalla presenza viva di una Chiesa giovane e in cammino. "In mezzo a migliaia di volti, abbiamo respirato una fede che unisce e che supera ogni distanza – raccontano gli educatori dalla città eterna –. Ritrovarsi a pregare e camminare insieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Italia è stata un’esperienza che ci ha davvero riempito il cuore".

Tra i momenti più toccanti sicuramente c’è stato il ricordo del Pontefice e la partecipazione ai momenti di preghiera collettiva. "Essere qui e vedere così tante persone radunate intorno al ricordo del Santo Padre ci ha fatto capire quanto amore e speranza abbia saputo seminare, soprattutto tra chi nella vita ha conosciuto la fatica", commentano i ragazzi. E concludono: "Abbiamo visto che anche nel dolore si può trovare luce. E che i legami più veri si costruiscono proprio camminando insieme, anche nei momenti più difficili".