Il Peperoncino è dolce. La Chemco va sul velluto: 78-38

Prima di campionato con muscoli in mostra per la Chemco Puianello che supera le bolognesi del Peperoncino Basket per 78-38. Dopo un primo quarto contratto (23-16 al 10’), le gialloblu prendono gradualmente il largo (45-28 al 20’, 55-31 al 30’) con una buona distribuzione dei punti, trascinate da Angela Dettori (foto, 16 punti, 6 rimbalzi e 4 recuperi). Il canestri più bello però lo segna la capitana Alessia Boiardi che torna a giocare un match ufficiale dopo un anno fuori dal campo in seguito al grave incidente stradale occorso a fine ottobre 2023. Da valutare l’infortunio a Dzinic, uscita anzitempo per una gomitata al mento.

Chemco Puianello: Olajide 10, Bevolo 10, Manzini 5, Luppi 3, Dettori 16, Dzinic, Raiola 9, Cherubini n.e., Gatti 15, Boiardi 6, Ivaniuk 4. All. Giroldi.

Sfuma per un soffio la vittoria per l’Aluart Scandiano che viene beffata a Cavezzo per 58-57. Dopo un match in altalena, Fedolfi insacca il 56-57 ma due liberi di Verona (34 punti) a 4" dal gong, decidono la contesa a favore delle modenesi.

Aluart Scandiano: Fedolfi 18, Susca 4, Bini 2, Balboni 2, Marino 6, Meglioli A. 3, Capelli 4, Todisco 8, Pellacani 1, Brevini 5, Castagnetti, Meglioli E. 4. All. Cavalcabue.

Cesare Corbelli