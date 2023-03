Il percorso formativo per soccorritori

Domani a Correggio si conclude un percorso formativo per soccorritori regionali della Croce rossa, con esercitazioni e simulazioni di intervento al laghetto del parco Articolo 21, oltre che nel percorso pedonale tra via Finzi e il parco. Si tratta di una esercitazione che prevede pure attività di soccorso in acqua, con squadre di operatori addestrati per questo tipo di intervento. Le attività sono previste dalle 7,30 alle 18. E martedì mattina attività di sicurezza stradale per gli studenti al palasport Dorando Pietri, con un evento promosso dalla società Autobrennero.