Il percorso fotografico. In memoria di Camurri

Rappresentanti delle istituzioni locali, dell’Anpi, di varie associazioni locali e della politica hanno partecipato ieri mattina all’inaugurazione di una mostra-percorso fotografico dedicata alla vita di Quarto Camurri, il giovane antifascista fucilato il 28 dicembre 1943 dai militanti della Repubblica Sociale Italiana al Poligono di Reggio. Con lui vennero uccisi i sette fratelli Cervi. La mostra è stata allestita in occasione dell’ottantesimo anniversario di quel fatto di sangue. La mattinata si è aperta con l’omaggio alla tomba di Camurri, al cimitero di Guastalla. Poi ci si è spostati alla torre civica, il popolare Campanone di piazza Matteotti, per l’inaugurazione del percorso che raccoglie fotografie di Camurri, ma anche gigantografie di documenti appartenuti al giovane ucciso dai nazifascisti. C’è anche un’immagine di Quarto a 17 anni di età, insieme agli amici della ’Squadra Volante’, formata da giovani guastallesi. Una foto che lo ritrae il 14 ottobre del 1938 insieme a Gianfranco Bigarelli, Gino Grassi, Emilio Casotti, Dante Spagni, Argo Montanari, Amos Spagni e Tonino Panarari. Alla commemorazione di ieri è intervenuta anche l’ex senatrice Albertina Soliani, ora presidente dell’Istituto Cervi, tra gli organizzatori della mostra. Sarà aperta alle visite tutti i sabati (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17) fino al 27 gennaio 2024. Davanti alla torre civica c’è una stele dedicata a Camurri, con un Qcode per poter leggere la sua storia.

Antonio Lecci