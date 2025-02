Il percorso, riflettere insieme

In classe abbiamo svolto il laboratorio ’Dalla trap ai cantautori, canzoni sulla condizione femminile’. Abbiamo ascoltato diverse canzoni contro la violenza di genere e sull’Amore, quello con la A maiuscola, tra cui: ’Abbi cura di me’ di Simone Cristicchi, ’Fiamme negli occhi’ dei Coma Cose, ’Girasoli’ di Emanuele Aloia, ’La musica non c’è’ di Coez, analizzandone i testi. Alcuni brani musicali invece sono stati messi sotto accusa, perché contenevano frasi violente contro le donne. Sotto i riflettori il genere musicale trap che nei testi esprimono spesso violenza contro le donne. La mia opinione è che violenza e gelosia non possono essere confuse con atti d’amore. I professori hanno voluto affrontare questo argomento partendo da ciò che è vicino la nostra quotidianità.

Cecilia Bigi II E